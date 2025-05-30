Суд отказал в вызове Кожемяко по иску приморского экс-депутата

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Судья на предварительном заседании по иску экс-депутата Приморья Артема Самсонова, который просит признать юридический факт его преследования по политическим мотивам, отказал в вызове в качестве свидетелей главы региона Олега Кожемяко и председателя заксобрания Антона Волошко, сообщил РИА Новости защитник экс-парламентария Максим Сикач.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. Приморский краевой суд в июле 2023 года оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд отказал в удовлетворении жалоб защиты.
Самсонов подал в районный суд Владивостока иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам. Ленинский суд отказал в принятии его к рассмотрению, но Приморский краевой суд признал незаконным этот отказ, и дело вернули в первую инстанцию. Прошло два предварительных судебных заседания. После первого Сикач рассказывал РИА Новости, что Самсонов направил в суд ходатайство о привлечении в качестве свидетелей Кожемяко, Волошко и ряда депутатов заксобрания, в том числе от фракции КПРФ.
«Было отказано в вызове свидетелей: Кожемяко, Волошко и пяти депутатов заксобрания. Мотивы отказа судья не озвучила», — отметил собеседник агентства.
По его словам, на втором предварительном заседании защитой был заявлен ряд ходатайств о приобщении документов, которые судья удовлетворила. При этом было отказано в отводе судьи. Также защита попросила передать дело на рассмотрение в другой регион.
«Мы уведомили, что обратились в Верховный суд РФ о передаче дела в другой регион, а также что уполномоченный по правам человека РФ запросила ряд документов из уголовного дела Самсонова в целях принятия возможного решения о внесении представления в Верховный суд в целях пересмотра дела или возможного отказа в этом. В судебном процессе в качестве слушателя принимал участие представитель уполномоченного по правам человека Приморского края на основании письма уполномоченной по правам человека в РФ (Татьяны) Москальковой», — рассказал Сикач.
«Судебное заседание по существу пройдет 14 июля в 14.00 (7.00 мск). По предварительной информации, Артема Самсонова этапируют в зал заседания при условии, если не получится организовать видеоконференцию», — добавил адвокат.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении». Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова.