В США предупредили о рискованном шаге Мерца

Американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube-канале сообщил, что действия Германии по эскалации конфликта на Украине говорят о реваншистских настроениях немцев.
По его словам, в настоящий момент канцлер Германии Фридрих Мерц сильно рискует, «он всегда был азартным человеком».
«Помимо прочего, Мерц надеется на то, что его спасет пятая статья устава Североатлантического альянса в случае ответа России. Мне сложно сказать, на что они рассчитывают», — отметил Доктороу.
Он уточнил, что в последнее время в Германии произошел сдвиг общественной мысли в сторону радикализации. В частности, это могло произойти из-за большого количества правых партий.
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