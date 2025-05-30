Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предупредили о рискованном шаге Мерца

Американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube-канале сообщил, что действия Германии по эскалации конфликта на Украине говорят о реваншистских настроениях немцев.

Американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube-канале сообщил, что действия Германии по эскалации конфликта на Украине говорят о реваншистских настроениях немцев.

По его словам, в настоящий момент канцлер Германии Фридрих Мерц сильно рискует, «он всегда был азартным человеком».

«Помимо прочего, Мерц надеется на то, что его спасет пятая статья устава Североатлантического альянса в случае ответа России. Мне сложно сказать, на что они рассчитывают», — отметил Доктороу.

Он уточнил, что в последнее время в Германии произошел сдвиг общественной мысли в сторону радикализации. В частности, это могло произойти из-за большого количества правых партий.

Читайте также: Полковник Бо: Европа надеялась, что США помогут ослабить РФ.