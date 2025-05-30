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Глава Постпредства РФ в ООН объяснил, как изменилось отношение Трампа к Киеву

Руководитель Постоянного представительства России при Организации Объединенных наций Василий Небензя прокомментировал новый подход к кризису на Украине команды американского лидера Дональда Трампа.

Руководитель Постоянного представительства России при Организации Объединенных наций Василий Небензя прокомментировал новый подход к кризису на Украине команды американского лидера Дональда Трампа. Его заявление в рамках заседания Совета безопасности ООН приводит ТАСС.

«У новой американской Администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта», — подчеркнул Василий Небензя.

Как указали в ТАСС, глава Постпредства РФ обратил внимание членов Совбеза на характер созванного заседания. По мнению дипломата, мероприятие проводилось не ради обсуждения мирных инициатив, а для поддержания «демократического статуса» киевского режима.

Также в рамках прений Совбеза ООН Василий Небензя предупредил Владимира Зеленского и его пособников о скором поражении на фронте в случае отказа от диалога о завершении конфликта.