Руководитель Постоянного представительства России при Организации Объединенных наций Василий Небензя прокомментировал новый подход к кризису на Украине команды американского лидера Дональда Трампа. Его заявление в рамках заседания Совета безопасности ООН приводит ТАСС.
«У новой американской Администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта», — подчеркнул Василий Небензя.
Как указали в ТАСС, глава Постпредства РФ обратил внимание членов Совбеза на характер созванного заседания. По мнению дипломата, мероприятие проводилось не ради обсуждения мирных инициатив, а для поддержания «демократического статуса» киевского режима.
Также в рамках прений Совбеза ООН Василий Небензя предупредил Владимира Зеленского и его пособников о скором поражении на фронте в случае отказа от диалога о завершении конфликта.