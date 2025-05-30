WSJ: хакер взломал телефон главы аппарата Белого дома Уайлс

Неизвестный взломал телефон главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, пишет The Wall Street Journal.
По словам источников, хакер рассылал сообщения и звонил от имени Уайлс сенаторам, губернаторам, бизнесменам и другим известным личностям.
Отмечается, что сообщения от имени руководителя аппарата сотрудников Белого дома были записаны в более формальной тональности, чем обычно общается Уайлс. Кроме того, в них были грамматические ошибки.
По факту случившегося власти начали расследование. По версии ФБР, вряд ли за взломом может стоять иностранное государство.
Ранее сообщалось, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард годами использовала один и тот же простой пароль для своих акканутов и адресов электронной почты.
В феврале хакеры взломали аккаунт президента США Дональда Трампа в соцсети X* и опубликовали там поддельное обнаженное фото политика.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.