Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что 9 мая во время визита в Москву обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным информацию о возможных поставках сербского оружия Украине. Встреча состоялась в рамках участия сербской делегации в Параде Победы.
Вучич отметил, что разговор на эту тему проходил как в присутствии членов обеих делегаций, так и в ходе личной беседы с российским лидером. Детали обсуждения сербский президент раскрывать отказался, но сообщил о создании совместной рабочей группы с российскими партнерами для проверки фактов.
«Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты», — заключил сербский лидер в эфире национального Радио и телевидения Сербии.
Напомним, Служба внешней разведки России заявила, что Сербия, вопреки провозглашенному ей нейтралитету активно продолжает поставки боеприпасов режиму Зеленского.
Прикрытием для антироссийских действий является схема с использованием фальшивых сертификатов стран-посредников и конечного пользователя. Среди первых чаще всего встречаются страны НАТО (Чехия, Польша, Болгария и страны Африки). В схеме участвуют крупнейшие сербские компании, в том числе Югоимпорт СДПР, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda и другие.
Прежде Вучич уже прокомментировал обвинения в адрес государства. Он оповестил, что намерен блокировать сделки оборонных предприятий с Киевом. Президент Сербии открыто не признал наличие поставок, но заявил, что отдаст соответствующее распоряжение в любом случае. Он подчеркнул, что правительство должно быть уведомлено о таких контактах. По словам президента Сербии, власти будут следить, чтобы поставки на Украину не реализовывались.
Ранее KP.RU сообщал, что Александр Вучич положительно оценил крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной в формате «1000 на 1000». По словам президента Сербии, соглашение можно расценивать как первый признак начала переговоров между Москвой и Киевом и шаг на пути к миру на Украине.