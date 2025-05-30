Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным о поставках сербского оружия Украине

Прежде Вучич уже прокомментировал обвинения в адрес государства. Он оповестил, что намерен блокировать сделки оборонных предприятий с Киевом. Президент Сербии открыто не признал наличие поставок, но заявил, что отдаст соответствующее распоряжение в любом случае. Он подчеркнул, что правительство должно быть уведомлено о таких контактах. По словам президента Сербии, власти будут следить, чтобы поставки на Украину не реализовывались.