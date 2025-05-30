В МИД озвучили надежды России на подход Киева к переговорам

Россия ожидает, что Киев серьёзно подойдет к переговорам в Стамбуле. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко озвучил надежды на возможность мирного решения кризиса. Он выступил на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».