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В МИД озвучили надежды России на подход Киева к переговорам

Россия ожидает, что Киев серьёзно подойдет к переговорам в Стамбуле. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко озвучил надежды на возможность мирного решения кризиса. Он выступил на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Источник: Life.ru

Руденко отметил интерес Москвы к скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Президент Владимир Путин подтвердил этот подход, предложив 10 мая возобновить прямые переговоры с Киевом, которые остановились весной 2022 года.

«Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьёз подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса», — приводит заявление замглавы МИД агентство РИА «Новости».

Руденко добавил, что встреча в Стамбуле позволила определить практические шаги для урегулирования ситуации.

Как сообщал Life.ru, Москва предложила провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова представить Киеву меморандум с позицией России.