ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба

«Российская армия в Редкодубе овладела большей частью этого населенного пункта. В результате активных освободительных действий российским военным удалось закрепиться в центре населенного пункта. По состоянию на вчерашний вечер под контроль ВС РФ перешел почти весь населенный пункт», — отметил Марочко.