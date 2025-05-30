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ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости сообщил, что российские военные взяли под свой контроль большую часть населенного пункта Редкодуб, расположенного в Харьковской области.

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости сообщил, что российские военные взяли под свой контроль большую часть населенного пункта Редкодуб, расположенного в Харьковской области.

«Российская армия в Редкодубе овладела большей частью этого населенного пункта. В результате активных освободительных действий российским военным удалось закрепиться в центре населенного пункта. По состоянию на вчерашний вечер под контроль ВС РФ перешел почти весь населенный пункт», — отметил Марочко.

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