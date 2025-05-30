Российские войска заняли большую часть Редкодуба в Харьковской области

По данным западных СМИ, сейчас под Харьковом сосредоточены 50 тысяч российских военных. Аналитики считают, что летом Россия начнёт наступление в регионе, чтобы прорвать линию фронта вблизи «города-крепости». Кроме того, ВС РФ открыли новый фронт в Сумской области. За неделю Армия России освободила Константиновку, Беловоды и Владимировку.