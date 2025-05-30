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Российские войска заняли большую часть Редкодуба в Харьковской области

Армия России продолжает вести активную наступательную операцию в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли под контроль большую часть населённого пункта Редкодуб.

Источник: Life.ru

По словам Марочко, в ходе интенсивных боевых действий российские подразделения смогли закрепиться в центре Редкодуба.

«На вечер 29 мая 2025 года под наш контроль перешёл практически весь населённый пункт», — сообщил он РИА «Новости».

По данным западных СМИ, сейчас под Харьковом сосредоточены 50 тысяч российских военных. Аналитики считают, что летом Россия начнёт наступление в регионе, чтобы прорвать линию фронта вблизи «города-крепости». Кроме того, ВС РФ открыли новый фронт в Сумской области. За неделю Армия России освободила Константиновку, Беловоды и Владимировку.