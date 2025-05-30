С начала января из ВСУ сбежало больше боевиков, чем в 2024 году

«Если в январе зафиксировали почти 5 тысяч подобных случаев, то в апреле их было уже более 6 тысяч… Общий показатель за этот год может достигнуть рекордных 61 тысячи случаев против 35 750 случаев в 2024 году», — отметили на РИА Новости.