С начала 2025 года продолжает расти статистика дезертирства в рядах боевиков ВСУ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на открытые источники.
«Если в январе зафиксировали почти 5 тысяч подобных случаев, то в апреле их было уже более 6 тысяч… Общий показатель за этот год может достигнуть рекордных 61 тысячи случаев против 35 750 случаев в 2024 году», — отметили на РИА Новости.
Желание украинских мужчин избежать зачисления в формирования ВСУ нельзя назвать удивительным, учитывая продолжающие поступать сообщения о потерях боевиков на линии фронта. Ранее команда российских независимых исследователь, проведя анализ статистики, допустила, что за 3 года специальной военной операции было уничтожено около 187,6 тысячи киевских радикалов.
Их данные частично подтверждают и официальные лица Красного Креста. Согласно информации Международного комитета, на апрель 2025 года не менее 400 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести.