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Популярный у россиян Bangkok Bank ужесточил правила по открытию счетов для иностранцев

Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank на фоне произошедшей недавно аферы ужесточил требования к открытию новых счетов для иностранных клиентов.

Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank на фоне произошедшей недавно аферы ужесточил требования к открытию новых счетов для иностранных клиентов. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Теперь для открытия счета иностранным гражданам необходимо иметь в Таиланде долгосрочную визу. Введение такой меры объяснили борьбой с финансовым мошенничеством и ужесточением политики кибербезопасности.

Несколько дней назад сообщалось, что Bangkok Bank заблокировал счета многих иностранных клиентов, в том числе граждан России.

После этого банк выступил с заявлением о произошедшей в одном из отделений в Паттайе крупной аферы. Тогда же банк провел ревизию счетов иностранцев.

Ранее также стало известно, что власти Таиланда могут разрешить туристам оплачивать покупки криптовалютой.