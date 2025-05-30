В США сделали резкое заявление о ситуации на Украине

Экс-морпех и военный аналитик Брайан Берлетик на YouTube-канале заявил, что западные средства массовой информации ошибочно считают, что Россия не может выполнить свои цели на Украине.
По его словам, представители западных стран в настоящий момент говорят, что с такими темпами наступления РФ понадобится более сотни лет, чтобы занять всю территорию Украины.
«Однако, Запад забывает, что это не является главной целью России. Российские военные наступают там, где вооруженные силы Украины отступили, потому что у них нет ресурсов, чтобы держать фронт», — отметил Берлетик.
Он уточнил, что, если бы все действительно было так, то западные страны не пытались бы навязать Москве прекращение огня на 30 дней.
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