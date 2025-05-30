Доктороу пояснил, что все началось около 10 лет назад, когда в ФРГ начали звучать заявления о том, что новые поколения не несут вину за действия предков. «Тогда началось зарождаться новое мышление, что они ни в чем не виноваты. И теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву», — сказал политолог, добавив, что в стране развиваются реваншистские настроения и Мерц является самым ярким примером этому.