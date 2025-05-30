Действия ФРГ по эскалации конфликта на Украине говорят о реваншистских настроениях немцев, считает американский политолог Гилберт Доктороу.
«Мерц сильно рискует, он всегда был азартным человеком. Кроме того, он надеется, что его спасет пятая статья устава НАТО в случае ответа России», — сказал он в видео на YouTube.
По словам политолога, в Германии за последнее время произошел сдвиг общественной мысли в сторону радикализации, в том числе из-за большого влияния правых партий.
Доктороу пояснил, что все началось около 10 лет назад, когда в ФРГ начали звучать заявления о том, что новые поколения не несут вину за действия предков. «Тогда началось зарождаться новое мышление, что они ни в чем не виноваты. И теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву», — сказал политолог, добавив, что в стране развиваются реваншистские настроения и Мерц является самым ярким примером этому.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца по Украине обусловлены его стремлением к возрождению Германии в виде Четвертого Рейха.
Издание Junge Welt писало, что Мерц намерен подтолкнуть Россию к уступкам.
Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен призвал Германию помнить уроки прошлого.