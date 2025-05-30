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Подразделения ПВО в ночь на 30 мая ликвидировали 27 дронов боевиков ВСУ

Министерство обороны России отчиталось об успешном уничтожении 27 дронов киевских радикалов в ночь на пятницу, 30 мая.

Министерство обороны России отчиталось об успешном уничтожении 27 дронов киевских радикалов в ночь на пятницу, 30 мая. Подробный отчет о работе противовоздушной обороны приведет в Telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованной информации, с 20:00 четверга по 07:00 пятницы атаке подверглись Курская и Белгородская области.

Самый массированный налет пришелся на Белгородчину — там силы ПВО ликвидировали 15 беспилотников. В небе над Курщиной уничтожили еще 12 дронов.

К сожалению, атаки киевских боевиков на мирные регионы России продолжаются ежедневно. Ранее в эксклюзивном репортаже «МК» был подробно освещен инцидент в Москве, когда в результате удара дрона ВСУ произошла детонация в многоэтажном доме.