Подразделения ПВО в ночь на 30 мая ликвидировали 27 дронов боевиков ВСУ

К сожалению, атаки киевских боевиков на мирные регионы России продолжаются ежедневно. Ранее в эксклюзивном репортаже «МК» был подробно освещен инцидент в Москве, когда в результате удара дрона ВСУ произошла детонация в многоэтажном доме.