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Беларусь и Россия обсудили интеграцию промпредприятий

В министерствах промышленности двух стран считают важным согласовывать усилия по созданию условий для роста промсектора Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Глава белорусского Минпрома Александр Ефимов обсудил с первым замминистра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым, как повысить конкурентоспособность и интеграцию промышленных предприятий двух стран, сообщила пресс-служба промышленного ведомства Беларуси.

Рабочая встреча по вопросам проведения согласованной политики в области развития промышленности Беларуси и России прошла в Минске. В переговорах также приняли участие представители профильных министерств двух стран, предприятий, а также республиканских органов госуправления.

«Стороны обсудили стратегические направления сотрудничества, обменялись опытом и договорились о совместных мерах по стимулированию производства, повышению конкурентоспособности и интеграции промышленных предприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники переговоров считают важным согласовывать свои усилия по созданию условий для роста промсектора Союзного государства, развития инновационных технологий и модернизации производственных мощностей.

В Минпроме уточнили, что белорусская и российская стороны уверены, что совместные усилия позволят повысить эффективность промышленного комплекса и обеспечить на долгосрочной основе экономический рост.

Также они договорились продолжать взаимодействие и обмен информацией для разработки конкретных мер по реализации согласованной политики.