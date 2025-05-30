Беларусь и Россия обсудили интеграцию промпредприятий

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Глава белорусского Минпрома Александр Ефимов обсудил с первым замминистра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым, как повысить конкурентоспособность и интеграцию промышленных предприятий двух стран, сообщила пресс-служба промышленного ведомства Беларуси.
Рабочая встреча по вопросам проведения согласованной политики в области развития промышленности Беларуси и России прошла в Минске. В переговорах также приняли участие представители профильных министерств двух стран, предприятий, а также республиканских органов госуправления.
Кроме того, участники переговоров считают важным согласовывать свои усилия по созданию условий для роста промсектора Союзного государства, развития инновационных технологий и модернизации производственных мощностей.
В Минпроме уточнили, что белорусская и российская стороны уверены, что совместные усилия позволят повысить эффективность промышленного комплекса и обеспечить на долгосрочной основе экономический рост.
Также они договорились продолжать взаимодействие и обмен информацией для разработки конкретных мер по реализации согласованной политики.