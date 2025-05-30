Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

— Мы в курсе, что администрация президента России сообщила, что 29 мая Акиэ Акбэ, супруга бывшего премьер-министра Абэ, встретилась в Москве с президентом России Путиным. Как правительство (мы) не проводили обмен (мнениями) с Акиэ Абэ, и в любом случае мы не можем комментировать этот вопрос, — подчеркнул Хаяси.