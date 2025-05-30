Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси сообщил, что кабмин не имел отношения к поездке вдовы бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — в Россию и не комментирует ее встречу с президентом России Владимиром Путиным.
— Мы в курсе, что администрация президента России сообщила, что 29 мая Акиэ Акбэ, супруга бывшего премьер-министра Абэ, встретилась в Москве с президентом России Путиным. Как правительство (мы) не проводили обмен (мнениями) с Акиэ Абэ, и в любом случае мы не можем комментировать этот вопрос, — подчеркнул Хаяси.
Отвечая на вопрос о поездке на фоне действующих рекомендаций японского МИД, Хаяси подчеркнул, что правительство по-прежнему придерживается позиции воздерживаться от визитов в Россию. Он напомнил, что на всю территорию страны распространяется предупреждение третьего уровня, что предполагает отказ от поездок вне зависимости от цели.
В Японии действует четырехуровневая система оценки риска для поездок за границу. Третий уровень, действующий для основной части России, предполагает рекомендацию отказаться от посещения. Для Крыма, новых российских регионов и сопредельных с Украиной территорий установлен четвертый уровень, предполагающий немедленную эвакуацию. Этот же уровень применяется в отношении Украины и приграничных районов Белоруссии, передает ТАСС.
Владимир Путин принял Акиэ Абэ в Кремле. В ходе беседы с женщиной глава государства отметил вклад ее супруга в развитие отношений с Россией и подчеркнул, что у него с Абэ сложились «очень добрые личные отношения». Во время встречи с российским лидером Акиэ Абэ не смогла сдержать слез.