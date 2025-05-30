Кнутов: ПВО на Украине истощена, прикрывает лишь Киев и пару объектов

«Поэтому Зеленский запросил у Соединенных Штатов Америки покупку 10 комплексов Patriot, причем по рыночной цене, но Трамп ему отказал. Зеленский все это просит, потому что почти вся территория Украины открыта, сегодня слабенько прикрыт Киев и еще один-два стратегических объекта», — резюмировал эксперт.