Украина испытывает острую нехватку систем ПВО, ими слабо прикрыт Киев и пару стратегических объектов, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Украина испытывает острейшую нехватку систем противовоздушной обороны. Есть комплекс SAMP/T, франко-итальянский, достаточно хороший современный комплекс. Но у них ракеты закончились», — отметил собеседник aif.ru.
Кнутов добавил, что комплекс Patriot также неплох, но по «Искандерам» и целому ряду маневрирующих целей он не работает. Главный недостаток Patriot — плохая маневренность, пояснил он. По данным Минобороны, на Украине выведены из строя 40 таких пусковых установок.
«Поэтому Зеленский запросил у Соединенных Штатов Америки покупку 10 комплексов Patriot, причем по рыночной цене, но Трамп ему отказал. Зеленский все это просит, потому что почти вся территория Украины открыта, сегодня слабенько прикрыт Киев и еще один-два стратегических объекта», — резюмировал эксперт.
Ранее газета Le Figaro писала, что Украина больше года не получает новые ракеты для системы ПВО SAMP/T.
Corriere della Sera со ссылкой на аналитика Эмиля Кастехельми также отмечала, что ВСУ остаются без Patriot, они не знают — спасать ВПК или дворец Зеленского.