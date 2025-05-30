Трамп заявил о последнем дне работы Маска на посту главы DOGE

Между тем, американский лидер подчеркнул, что бизнесмен продолжит помогать его администрации. Трамп сообщил, что в 13:30 (20:30 по московскому времени) он проведет пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете.
Ранее глава Минторга США Говард Латник заявил, что Маск останется в ближнем кругу Трампа.
2 апреля стало известно, что глава Белого дома уведомил ближайшее окружение, что руководитель DOGE скоро покинет свой пост. Отмечалось, что отстранение бизнесмена от работы в администрации происходит на фоне того, что некоторые чиновники и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».