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Трамп заявил о последнем дне работы Маска на посту главы DOGE

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth подтвердил, что пятница, 30 мая, станет последним днем работы предпринимателя Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE).

Источник: Reuters

Между тем, американский лидер подчеркнул, что бизнесмен продолжит помогать его администрации. Трамп сообщил, что в 13:30 (20:30 по московскому времени) он проведет пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете.

Ранее глава Минторга США Говард Латник заявил, что Маск останется в ближнем кругу Трампа.

2 апреля стало известно, что глава Белого дома уведомил ближайшее окружение, что руководитель DOGE скоро покинет свой пост. Отмечалось, что отстранение бизнесмена от работы в администрации происходит на фоне того, что некоторые чиновники и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».