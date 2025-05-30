Сегодня в УрФУ представят нового ректора: инженера Илью Обабкова

30 мая в Уральском федеральном университете официально представят нового ректора — Илью Обабкова. Представлять его прилетит заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
По данным «Коммерсанта», приказ о назначении Обабкова уже подписан. Обабкову 49 лет, он окончил УГТУ, защитил кандидатскую по техническим наукам и более 10 лет возглавляет ключевые институты УрФУ, отвечающие за инженерные и IT-направления.
При нем вуз сделал серьезный рывок в подготовке IT-специалистов и встраивании в индустриальные процессы региона. До официального представления он воздерживался от комментариев.
Предшественник Ильи Обабкова, историк Виктор Кокшаров, руководивший вузом 15 лет, останется в университете в статусе почетного президента.
Источники ЕАН считают, что за назначением Обабкова может стоять экс-министр образования Свердловской области и бывший проректор УрФУ, а ныне помощник министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова Александр Соболев. Работая проректором, Соболев планировал кардинально реформировать университет. Но из-за интриг был вынужден оставить должность и переехать в столицу, где до 2018 года руководил департаментом госполитики в сфере высшего образования в Минобразования РФ, пока ведомство не было разделено на две отдельные структуры.
ЕАН рассказывал, что выбор Обабкова свидетельствует о новой фазе в развитии вуза: ставка делается на усиление научно-технической базы и интеграцию в технологическую повестку государства.