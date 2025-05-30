В центре Новосибирска появится консульство

«Я считаю, что надо убрать словосочетание “для республики Польша”, оставить только консульское учреждение. Надо понимать, что Польши там не будет, надо забыть об этом на ближайшие 15 лет, возьмут участок в аренду, откроется консульство другой страны», — приводит цитату Евгения Улитко НГС.