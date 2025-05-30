В центре Новосибирска появится консульство

Обсуждение судьбы пустыря между зданиями Некрасова 44 и Некрасова 48 прошло на земельной комиссии 29 мая. Участок находится недалеко от торгового центра «Галерея Новосибирск» и станции метро «Сибирская».
На заседании комиссии начальник департамента строительства Евгений Улитко предложил отдать пространство в аренду консульству без указания государственной принадлежности.
«Я считаю, что надо убрать словосочетание “для республики Польша”, оставить только консульское учреждение. Надо понимать, что Польши там не будет, надо забыть об этом на ближайшие 15 лет, возьмут участок в аренду, откроется консульство другой страны», — приводит цитату Евгения Улитко НГС.