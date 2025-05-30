Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачи по подготовке к отопительному сезону

«Стабильно функционирующая система отопления — это не только залог комфорта жителей, но и важный фактор здоровья, сохранности имеющихся ресурсов и материально-технических ценностей. Вот почему подготовка к отопительному сезону так важна и должна проводиться своевременно. Отопительный сезон у нас стартует в середине сентября. Поэтому уже сейчас мы начали работу по подготовке городского хозяйства к зиме», — подчеркнул Алексей Орлов.