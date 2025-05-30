Карасин рассказал об ожиданиях от второго раунда переговоров с Украиной

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной будет проходить «в более продвинутой стадии», будут обсуждаться конкретные вопросы. Об этом aif.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Второй раунд будет в более продвинутой стадии, с конкретными вопросами для обсуждений. Встреча, как я понимаю, должна состояться в следующий понедельник в Стамбуле», — сказал сенатор.
Карасин добавил, что в состав российской делегации войдут участники первого раунда переговора.
«Как будет с украинской стороны — не знаю», — отметил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова представить Украине меморандум во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Киев пока не ответил на предложение Москвы продолжить прямые переговоры в Стамбуле 2 июня, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.