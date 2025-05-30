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Карасин рассказал об ожиданиях от второго раунда переговоров с Украиной

В состав делегации РФ войдут участники первой встречи.

Источник: Аргументы и факты

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной будет проходить «в более продвинутой стадии», будут обсуждаться конкретные вопросы. Об этом aif.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Второй раунд будет в более продвинутой стадии, с конкретными вопросами для обсуждений. Встреча, как я понимаю, должна состояться в следующий понедельник в Стамбуле», — сказал сенатор.

Карасин добавил, что в состав российской делегации войдут участники первого раунда переговора.

«Как будет с украинской стороны — не знаю», — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова представить Украине меморандум во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Киев пока не ответил на предложение Москвы продолжить прямые переговоры в Стамбуле 2 июня, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.