Китайские аналитики пришли к выводу, что в мае текущего года Президент России Владимир Путин сделал два важных «подарка» властям Китая. Перевод соответствующего материала издания Sohu опубликовало информагентство «АБН24».
«Как только прозвучали эти слова, весь мир пришел в смятение… Кто раскрывает все свои карты другим? Но Россия именно это и сделала», — процитировали экспертов Sohu на «АБН24».
Отмечается, что речь идет о двух важных экономических и дипломатических соглашениях, достигнутых «за 72 часа».
Первым является заключенный торговый договор, предусматривающий импорт китайскими покупателями российской нефти объемом до 12,5 миллиона тонн в год в течение ближайших 10 лет. Вторым — последовавшее заявление дипкорпуса России о желании информировать руководство Китая о двусторонних консультациях с Соединенными Штатами.
Аналитики издания Sohu уже поднимали эту тему в своей предыдущей публикации. Ранее эксперты объяснили, как именно президент РФ Владимир Путин «одержал победу над Дональдом Трампом», связавшись после их телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином.