Губернатор Кубани пожелал удачи участникам ЕГЭ по русскому языку

В школах Кубани 30 мая выпускники сдают один из обязательных единых государственных экзаменов, о чем губернатор края сообщил в своих социальных сетях.
— Сегодня почти 25 тысяч кубанских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку — второй обязательный предмет. Желаю ребятам уверенности в своих силах и успешного выполнения заданий, — написал глава региона Вениамин Кондратьев.
Экзамен длится 3 часа 30 минут и начнется в 10:00, проводиться он будет в 152 пунктах. Выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла из 100 возможных.
Предварительные результаты будут известны не позднее 16 июня, и выпускники смогут узнать свои баллы и увидеть скан-копии работы на портале Рособрнадзора и Центра оценки качества образования.
Основной период сдачи ЕГЭ по всем предметам продлится до 4 июля.
По всем вопросам, касающимся организации и проведения экзаменов, можно обратиться по телефону горячей линии +7 (918)189−99−02.