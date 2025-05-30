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Губернатор Кубани пожелал удачи участникам ЕГЭ по русскому языку

30 мая в школах Краснодарского края сдают ЕГЭ по русскому языку.

Источник: администрация Краснодарского края

В школах Кубани 30 мая выпускники сдают один из обязательных единых государственных экзаменов, о чем губернатор края сообщил в своих социальных сетях.

— Сегодня почти 25 тысяч кубанских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку — второй обязательный предмет. Желаю ребятам уверенности в своих силах и успешного выполнения заданий, — написал глава региона Вениамин Кондратьев.

Экзамен длится 3 часа 30 минут и начнется в 10:00, проводиться он будет в 152 пунктах. Выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла из 100 возможных.

Предварительные результаты будут известны не позднее 16 июня, и выпускники смогут узнать свои баллы и увидеть скан-копии работы на портале Рособрнадзора и Центра оценки качества образования.

Основной период сдачи ЕГЭ по всем предметам продлится до 4 июля.

По всем вопросам, касающимся организации и проведения экзаменов, можно обратиться по телефону горячей линии +7 (918)189−99−02.