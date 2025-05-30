Мишустин и Мирзиёева обсудили ключевые направления сотрудничества РФ и РУз

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Москве состоялась встреча помощника президента республики Узбекистан Саиды Мирзиёевой с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом помощник президента сообщила в своем Telegram канале.
«Обсудили ключевые направления сотрудничества, уделив особое внимание вопросам торговли, инвестиций, трудовой миграции и подготовки высококвалифицированных кадров», — говорится в сообщении.
Отдельно стороны отметили динамику товарооборота и активное продвижение совместных проектов, прежде всего в промышленности и энергетике. Кроме того, обсудили меры по ускорению миграционных процедур и возможность переноса части этапов оформления патентов на территорию Узбекистана.
Также речь шла о межрегиональном партнерстве и осуществлении новых образовательных инициатив, в том числе по открытию новых филиалов вузов и запуску инженерной школы МИСиС.
«Беседа, прошедшая в духе взаимного доверия и открытости, подтвердила обоюдный настрой на достижение практических результатов сотрудничества», — отметила Мирзиёева.
Михаил Мишустин заявил, что Россия дорожит добрососедскими отношениями с Узбекистаном, уделяет особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству с республикой.
«Узбекистан — очень важный, надежный союзник России. Мы искренне дорожим нашими добрососедскими, братскими отношениями», — сказал он.
Мишустин отметил скоординированную работу правительств двух стран.
«Особое внимание уделяем торгово-экономическому сотрудничеству, укреплению гуманитарных, культурных связей. Очень признательны руководству Узбекистана за внимательное чуткое отношение к русскому языку», — заявил глава российского правительства.
Премьер РФ обратил внимание, что в Узбекистане работает самая большая сеть филиалов российских вузов за рубежом, а более 56 тысяч граждан этой страны сейчас учатся в РФ.
Также он поделился воспоминаниями о посещении мемориального комплекса «Парк победы» в Ташкенте в ходе своего визита в Узбекистан в сентябре 2024 года, отметив, что мемориал произвел на него большое впечатление.
«Мемориал имеет большое просветительское значение, напоминает молодым людям из Узбекистана о подвигах поколения победителей, их бабушек и дедушек, о колоссальной цене, которую заплатили наши народы за великую победу», — сказал Мишустин.
Он отметил, что президент Узбекистана приезжал в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а по Красной площади прошел парадный расчет военных из этой страны.
В свою очередь Мирзиеева поздравила российского премьера с успешным проведением мероприятий 9 мая, подчеркнув, что тридцать лидеров посетивших данные мероприятия, — это колоссальная победа.
«Что касается наших отношений, то они на самом большом подъеме на сегодняшний день, благодаря нашим лидерам, их отношениям. Они оба держат руку на пульсе по всем направлениям. Я думаю, что точек соприкосновения у нас очень много, и мы ведем очень правильную работу», — заявила помощник главы Узбекистана.
Мирзиёева напомнила, о своем участии в открытии выставочного проекта «Свет между мирами» в Музее «Новый Иерусалим» Московской области.
«Вчера мы открыли выставку в музее “Новый Иерусалим”. Думаю, публике понравится. Мне кажется, это правильный мостик между нашими странами и нашими народами. Когда у нас общая история, таких мероприятий должно быть много. И то, что происходит в Узбекистане — Дни культуры России, — это очень важно», — добавила Мирзиёева.