Мишустин и Мирзиёева обсудили ключевые направления сотрудничества РФ и РУз

«Что касается наших отношений, то они на самом большом подъеме на сегодняшний день, благодаря нашим лидерам, их отношениям. Они оба держат руку на пульсе по всем направлениям. Я думаю, что точек соприкосновения у нас очень много, и мы ведем очень правильную работу», — заявила помощник главы Узбекистана.