Над Россией сбили 27 беспилотников. Военная операция, день 1192-й

8:50 Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
8:38 США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины, которые могут пройти в Стамбуле 2 июня, пишет журнал Atlantic.
8:25 Президент Сербии Александар Вучич заявил, что любые контракты на экспорт вооружений будут приостановлены в случае подозрений на их возможную поставку Украине. Его заявление стало ответом на обвинения Службы внешней разведки России в поставках сербских боеприпасов Киеву через третьи страны. Белград отрицает причастность к подобным схемам и подчеркивает соблюдение нейтралитета. Вучич сообщил, что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и они договорились создать совместную рабочую группу для проверки информации о поставках оружия.
8:16 Украина готова к следующим переговорам с Россией, но для того, чтобы дискуссия прошла конструктивно, Киеву нужно получить российский вариант меморандума о мирном урегулировании, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
8:11 Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока Киев будет провоцировать Москву и наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, созванном по инициативе западных стран.
8:07 Спецпосланник Трампа Кит Келлог посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.
8:03 ? Средства ПВО уничтожили за ночь 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью было сбито 15 дронов, над Курской — 12.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1192-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.