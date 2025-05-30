Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили 27 беспилотников. Военная операция, день 1192-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников над российскими регионами. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию, пока Киев будет провоцировать Москву и наносить удары по гражданской инфраструктуре. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина готова к следующим переговорам с Россией, но только после получения российской версии меморандума об урегулировании конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:50 Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

8:38 США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины, которые могут пройти в Стамбуле 2 июня, пишет журнал Atlantic.

8:25 Президент Сербии Александар Вучич заявил, что любые контракты на экспорт вооружений будут приостановлены в случае подозрений на их возможную поставку Украине. Его заявление стало ответом на обвинения Службы внешней разведки России в поставках сербских боеприпасов Киеву через третьи страны. Белград отрицает причастность к подобным схемам и подчеркивает соблюдение нейтралитета. Вучич сообщил, что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и они договорились создать совместную рабочую группу для проверки информации о поставках оружия.

8:16 Украина готова к следующим переговорам с Россией, но для того, чтобы дискуссия прошла конструктивно, Киеву нужно получить российский вариант меморандума о мирном урегулировании, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

8:11 Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока Киев будет провоцировать Москву и наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, созванном по инициативе западных стран.

8:07 Спецпосланник Трампа Кит Келлог посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

8:03 ? Средства ПВО уничтожили за ночь 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью было сбито 15 дронов, над Курской — 12.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1192-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.