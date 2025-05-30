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Японские власти отказались отвечать на вопрос и визите вдовы Абэ в Москву

Главный секретарь японского Кабинета министров Есимаса Хаяси отказался комментировать визит в Москву Акиэ Абэ — вдовы бывшего главы правительства страны.

Главный секретарь японского Кабинета министров Есимаса Хаяси отказался комментировать визит в Москву Акиэ Абэ — вдовы бывшего главы правительства страны. Об этом сообщает ТАСС.

«…В любом случае мы не можем комментировать этот вопрос», — процитировали Есимаса Хаяси в информагентстве.

Как указали в ТАСС, генсек японского Кабмина поддержал приверженность властей политике «воздержания» от посещения России.

Жена покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ приехала в Москву в четверг, 29 мая. Российский лидер Владимир Путин уже провел встречу с Акиэ Абэ, а также предоставил ей личный лимузин «Аурус» для передвижения по столице.