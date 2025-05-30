Японские власти отказались отвечать на вопрос и визите вдовы Абэ в Москву

Жена покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ приехала в Москву в четверг, 29 мая. Российский лидер Владимир Путин уже провел встречу с Акиэ Абэ, а также предоставил ей личный лимузин «Аурус» для передвижения по столице.