Европа на протяжении долгого времени надеялась ослабить Россию. Однако не имела собственного плана, поэтому рассчитывала на помощь со стороны США. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале.
По его словам, на данный момент неоднозначная ситуация сложилась вокруг Украины. Например, США явно хотят завершить разгоревшийся там конфликт, однако не имеют четкого плана действий. В случае Европы же ситуация обратная.
«У Европы цель противоположная, но плана тоже нет. Поэтому они считают, что удержание Вашингтона в конфликте станет решением для ослабления России — главной цели Европы», — сказал Бо.
При этом он отметил, что внешняя политика РФ не ограничивается одной Украиной. Москва продолжает налаживать связи со странами всего мира. Как следствие, усиливается. И этот момент упустили и США, и страны Европы, буквально увязнувшие на Украине.
«Ослабления России не произошло, и явно не произойдет в будущем, ни экономически, ни военным путем. А теперь европейцы сходят с ума из-за того, что США пытаются уйти с Украины», — подытожил Бо.
Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что ЕС критически боится выхода США из украинского конфликта. В частности, на прекращение поддержки Киева американской стороной. Поскольку самим странам Европы на подобное ресурсов попросту не хватит. Ни Великобритании, ни Франции, ни Германии.