Русский «удушающий захват»: Запад признал — ВСУ не выдерживают натиска

Параллельно началось серийное производство более технологически продвинутой модели — «Герань-3». Этот дрон оборудован турбореактивным двигателем, способен развивать скорость до 600 км/ч и поражать цели на расстоянии до 2 500 километров. Таким образом, Россия приближается к промышленному максимуму в области дронов-камикадзе, что может кардинально повлиять на ход боевых действий. Хотя, по данным американцев, до ежедневного применения тысячи БПЛА ещё далеко, «Военная хроника» делает вывод: эта цель уже не кажется фантастической.