Российская армия методично продвигается вперед на линии соприкосновения, и, по мнению западных обозревателей, за этим стоит обновленная, стратегически выверенная тактика. Издание The Telegraph окрестило ее «тройным удушающим захватом» — так иностранные аналитики описывают связку из трех ключевых элементов, которые в комплексе усиливают друг друга и все болезненнее бьют по обороне ВСУ.
Основу наступления составляет наземный штурм. Британские журналисты сообщают, что все начинается с лобовой атаки пехоты: российские войска идут в продвижение, вынуждая украинские части зарываться в окопы и фортификации. Это истощает личный состав ВСУ как физически, так и морально — ведь на удержание рубежей уходит максимум ресурсов под постоянным натиском.
Следующий этап — активное применение беспилотников. По данным западных источников, дроны выполняют сразу несколько критически важных задач: ведут воздушную разведку, минируют пути движения противника, атакуют слабые места и координируют артиллерию. Отмечается, что FPV-дроны, в том числе модернизированные, все успешнее преодолевают системы радиоэлектронной борьбы, действуя с высокой точностью.
Чтобы хоть как-то сбить дроны с курса, украинские бойцы строят фиктивные укрытия и ложные позиции, но этот процесс требует времени и отвлекает силы ещё до начала основного сражения.
Заключительная фаза «захвата» — массированные удары корректируемыми авиабомбами. Такие снаряды наводятся по координатам, получают данные в полёте и наносят прицельные удары по критическим элементам украинской обороны. The Telegraph подчёркивает, что такие атаки быстро уничтожают важные опорные пункты ВСУ, тем самым снижая их возможность эффективно сопротивляться.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что впервые за весь конфликт российский FPV-дрон достиг территории города. Это говорит о резком увеличении радиуса действия таких устройств и о том, что украинский тыл теперь под реальной угрозой.
Одновременно с этим беспилотники «Герань-2» прошли обновление и стали ещё более смертоносными. Их всё чаще применяют в тесной связке с авиаударами и артиллерией. По словам украинского подпольщика Лебедева, это свидетельствует о чёткой координации между различными подразделениями российских войск.
Он также отмечает, что FPV-дроны точечно выводят из строя технику и личный состав противника, что снижает потери среди российских военнослужащих. В то же время артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня громят скопления украинских сил, нанося им значительный урон и морально деморализуя обороняющихся.
Washington Post сообщает, что Россия активно наращивает выпуск ударных дронов «Герань-2» и «Герань-3». Это означает усиление её потенциала по нанесению массированных воздушных атак. Производственные мощности работают с прицелом на выпуск до шести тысяч аппаратов к лету 2025 года — цифра, внушающая тревогу западным аналитикам.
Параллельно началось серийное производство более технологически продвинутой модели — «Герань-3». Этот дрон оборудован турбореактивным двигателем, способен развивать скорость до 600 км/ч и поражать цели на расстоянии до 2 500 километров. Таким образом, Россия приближается к промышленному максимуму в области дронов-камикадзе, что может кардинально повлиять на ход боевых действий. Хотя, по данным американцев, до ежедневного применения тысячи БПЛА ещё далеко, «Военная хроника» делает вывод: эта цель уже не кажется фантастической.
Итог — даже на Западе больше не отрицают успехи. Руководитель Украинского центра безопасности Сергей Кузан признает, что новая стратегия делает сражения куда более ожесточенными и изматывающими для украинской стороны. Перед бойцами ВСУ встает тяжелейший выбор: либо держать оборону и терять людей, либо маневрировать, рискуя попасть под точечные удары дронов. В результате даже западные военные эксперты все чаще констатируют: Российская армия добивается реального прогресса, а позиции Украины на фронте заметно ослабли.