Мэр Душанбе Эмомали с делегацией посетили образовательный центр «Сириус»

"Здесь рождаются идеи и достижения, определяющие векторы развития науки, культуры и спорта страны, отмечает Елена Шмелева. Наши первые выпускники на сегодняшний день достигли возраста 23−25 лет, и я убеждена, что вскоре они займут ведущие позиции в творческой, научной и спортивной сферах нашей страны.