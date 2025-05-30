Мэр Душанбе Эмомали с делегацией посетили образовательный центр «Сириус»

В рамках рабочего визита федеральную территорию «Сириус» посетила делегация Таджикистана во главе с председателем верхней палаты парламента и мэром Душанбе Рустамом Эмомали. Гостей принимала председатель Совета федеральной территории и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
В ходе встречи делегации представили основные объекты образовательного центра «Сириус» — концертный центр, музыкальную школу, образовательный центр и научно-технологический университет. Особое внимание уделялось уникальной модели интегрированного образования, а также исследованиям в области генетики и биотехнологий.
"Здесь рождаются идеи и достижения, определяющие векторы развития науки, культуры и спорта страны, отмечает Елена Шмелева. Наши первые выпускники на сегодняшний день достигли возраста 23−25 лет, и я убеждена, что вскоре они займут ведущие позиции в творческой, научной и спортивной сферах нашей страны.
Кроме того, обсуждались перспективы совместных лабораторий и образовательных программ для педагогов из Таджикистана. Интерес учащихся из Таджикистана к проектам «Сириуса» стабильно растет: за последние два года почти 4000 школьников приняли участие в онлайн-курсах и олимпиадах центра.
В завершение визита стороны обсудили строительство международного центра для одаренных детей в Душанбе, который начнет работу в 2027 году и будет организован по модели «Сириуса».