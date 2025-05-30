Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак «За заслуги перед Самарской областью».

— За эти 5 лет мы смогли сделать так, чтобы и результаты наши были в спортивном плане достойные, и болельщики нас ценили, и на уровне российского футбола про Самару говорили как о команде, у которой есть свое лицо и которая органично работала для определенных целей — в том числе и воспитания футболистов, которых мы действительно за это время очень много подготовили для российского футбола, — добавил Игорь Осинькин.