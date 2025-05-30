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Трамп подтвердил, что Маск уходит с поста главы DOGE

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в социальной сети заявил, что сегодня будет последний день работы миллиардера Илона Маска на посту главы службы департамента эффективности правительства США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в социальной сети заявил, что сегодня будет последний день работы миллиардера Илона Маска на посту главы службы департамента эффективности правительства США.

«Завтра днем состоится конференция в Овальном кабинете. это будет последний рабочий день Илона Маска на посту. Увидимся в Белом доме», — отметил Трамп.

По его словам, Маск будет продолжать помогать его администрации.

Напомним, ранее Маск поблагодарил американского президента за «возможность сократить расточительные расход» правительства США.

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