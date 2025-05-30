После судебного запрета на тарифы Трамп выиграл временную передышку

Трамп выиграл временную отсрочку в борьбе против судебного запрета на введенные им тарифы. Президент США выступает против судей, которые вынесли решение не в его пользу, пока апелляционный суд предоставляет паузу до рассмотрения апелляции.
Администрация Трампа пытается предотвратить серьезный удар по введенным президентом тарифам после того, как суд США постановил, что они «превышают любые полномочия, предоставленные президенту», отмечает The Guardian.
В среду торговый суд США постановил, что введенный президентом тарифный режим является незаконным, что может заблокировать противоречивую глобальную торговую политику Трампа. Но в четверг апелляционный суд согласился на временную паузу в принятии решения до рассмотрения апелляции. Ожидается, что администрация Трампа передаст дело в Верховный суд, если проиграет на этом этапе.
Решение коллегии из трех судей Нью-Йоркского суда по международной торговле было принято после нескольких судебных исков, в которых утверждалось, что Трамп превысил свои полномочия, поставив торговую политику США в зависимость от своих прихотей и вызвав экономический хаос по всему миру.
В четверг администрация Трампа подала заявление о «чрезвычайном смягчении» этого решения, «чтобы избежать непоправимого ущерба национальной безопасности и экономике, который стоит на кону».
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что судьи «нагло злоупотребили своей судебной властью, чтобы узурпировать полномочия президента Трампа», что она охарактеризовала как образец судебного превышения полномочий. «В конечном счете, Верховный суд должен положить этому конец», — сказала она.
Комментарии Ливитт прозвучали после того, как второй судья, судья окружного суда Вашингтона, округ Колумбия, Рудольф Контрерас, назвал тарифы «незаконными» и распорядился о предварительном судебном запрете на взимание пошлин с пары импортеров игрушек из Иллинойса, которые возбудили дело.
Тарифы, как правило, должны быть одобрены Конгрессом, но Трамп до сих пор обходил это требование, заявляя, что торговый дефицит страны является чрезвычайной ситуацией в стране, отмечает The Guardian. Это позволило ему в прошлом месяце ввести жесткие тарифы в отношении большинства стран, что вызвало шок на рынках.
В постановлении суда говорится, что тарифные распоряжения Трампа «превышают любые полномочия, предоставленные президенту для регулирования импорта с помощью тарифов».
Судьи настаивали на том, что они не выносили суждения о «разумности или вероятной эффективности использования президентом тарифов в качестве рычага воздействия». Вместо этого их решение было сосредоточено на том, были ли торговые сборы применены законно с самого начала. Их использование было «недопустимым не потому, что это неразумно или неэффективно, а потому, что федеральный закон этого не допускает», — поясняется в решении.
Финансовые рынки приветствовали решение суда, после чего доллар США укрепился по отношению к евро, иене и швейцарскому франку. В Европе немецкий Dax вырос на 0,9%, в то время как французский Cac 40 вырос на 1%. Британский индекс голубых фишек FTSE 100 вырос на 0,1% в начале торгов. Фондовые индексы в Азии также выросли в четверг, в то время как на фондовых рынках США рост был незначительным.
Это решение немедленно аннулировало все тарифные приказы, которые были изданы в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), законом, направленным на устранение «необычных и экстраординарных» угроз во время чрезвычайного положения в стране.
Судьи заявили, что Трамп должен издать новые приказы, отражающие постоянный судебный запрет, в течение 10 дней. Но, пишет The Guardian, чиновники Белого дома выступили против авторитета суда.
Это решение, если оно останется в силе, пробьет гигантскую брешь в стратегии Трампа по использованию высоких тарифов для получения уступок от торговых партнеров, возвращения рабочих мест на производствах к берегам США и сокращения дефицита торгового баланса США на 1,2 трлн долларов, что было одним из его ключевых предвыборных обещаний.
Без помощи IEEPA администрации Трампа пришлось бы действовать медленнее, проводя более длительные торговые расследования и соблюдая другие торговые законы, чтобы поддержать тарифные угрозы.
Это решение, вероятно, также усилит другие вызовы политике Трампа. В прошлом месяце губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против тарифов, утверждая, что они были «незаконными, и точка».
Суду не было предложено рассматривать некоторые отраслевые тарифы, введенные Трампом на автомобили, сталь и алюминий, используя другой закон, так что пока они, скорее всего, останутся в силе.
Аналитики Goldman Sachs заявили, что у Трампа могут быть и другие юридические возможности для введения общих тарифов и тарифов для конкретных стран, заявив: «Это решение представляет собой сбой в тарифных планах администрации и увеличивает неопределенность, но может не изменить конечный результат для большинства основных торговых партнеров США».
Другие возможности для президента включают положения различных законов о торговле, которые предоставляют ему полномочия вмешиваться в торговую политику, хотя зачастую более медленным и, в некоторых случаях, более ограниченным образом.
Стивен Миллер, заместитель главы администрации Белого дома по политическим вопросам, раскритиковал это решение в посте в социальных сетях, в котором утверждалось, что «судебный переворот вышел из-под контроля».
После относительно долгого — для него — периода молчания на своей платформе в социальных сетях Трамп возобновил публикацию в четверг, опубликовав текст, в котором он раскритиковал трех судей, вынесших решение против него. Пост Трампа начался с того, что апелляционный суд временно приостановил действие приказа об отмене тарифов, но затем перешел к необоснованным предположениям о том, что трое судей федерального торгового суда, должно быть, были мотивированы ненавистью к нему.
«Откуда взялись эти первые три судьи? Как это возможно, что они потенциально нанесли такой ущерб Соединенным Штатам Америки? Это просто ненависть к “Трампу”? Какая еще может быть причина?» — спросил президент, не упомянув, что он сам назначил одного из судей в 2018 году.
Истцы в тарифном иске утверждали, что закон о чрезвычайных полномочиях не дает президенту полномочий применять тарифы, и даже если бы это было так, дефицит торгового баланса не квалифицировался бы как чрезвычайная ситуация, которая определяется как «необычная и экстраординарная угроза». Уже 49 лет подряд у США наблюдается дефицит торгового баланса с остальным миром. Трамп также нацелился на импорт из Канады, Китая и Мексики, заявив, что его решение было направлено на борьбу с нелегальным потоком иммигрантов и синтетических опиоидов через границу США. Его администрация указала на то, что суд одобрил чрезвычайное введение тарифов Ричардом Никсоном в 1971 году, и заявила, что только Конгресс, а не суды, может решить «политический» вопрос о том, соответствует ли закону обоснование президента для объявления чрезвычайного положения.