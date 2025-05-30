После судебного запрета на тарифы Трамп выиграл временную передышку

Судьи настаивали на том, что они не выносили суждения о «разумности или вероятной эффективности использования президентом тарифов в качестве рычага воздействия». Вместо этого их решение было сосредоточено на том, были ли торговые сборы применены законно с самого начала. Их использование было «недопустимым не потому, что это неразумно или неэффективно, а потому, что федеральный закон этого не допускает», — поясняется в решении.