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В МИД считают, что отношение Трампа к РФ может помочь решению по Украине

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что прагматическое отношение администрации США к России поможет процессу урегулирования украинского кризиса.

Москва надеется, что прагматическое отношение администрации США к России отразится на процессе урегулирования кризиса на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Во время выступления на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине он отметил оживление российско-американских контактов, передает РИА Новости.

По словам Руденко, команда президента США Дональда Трампа исходит из более рационального, прагматического отношения к России. «Надеемся, что такое отношение выльется в реальные подвижки не только в двусторонних связях с Россией, но и отразится на процессе урегулирования ряда кризисных ситуаций в мире и регионах, в частности, на урегулировании кризиса на Украине», — сказал он.

Дипломат добавил, что этот кризис имеет глобальное геополитическое измерение, ответственность за его разжигание полностью лежит на коллективном Западе. Руденко подчеркнул, что Киев в результате целенаправленных действий Запада оказался полностью под контролем и управлением извне.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Владимир Зеленский и его подельники намерены обмануть и «дезориентировать» Трампа, настроив против России.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал виновных в искажении информации по Украине для Трампа.