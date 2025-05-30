Москва надеется, что прагматическое отношение администрации США к России отразится на процессе урегулирования кризиса на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Во время выступления на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине он отметил оживление российско-американских контактов, передает РИА Новости.
По словам Руденко, команда президента США Дональда Трампа исходит из более рационального, прагматического отношения к России. «Надеемся, что такое отношение выльется в реальные подвижки не только в двусторонних связях с Россией, но и отразится на процессе урегулирования ряда кризисных ситуаций в мире и регионах, в частности, на урегулировании кризиса на Украине», — сказал он.
Дипломат добавил, что этот кризис имеет глобальное геополитическое измерение, ответственность за его разжигание полностью лежит на коллективном Западе. Руденко подчеркнул, что Киев в результате целенаправленных действий Запада оказался полностью под контролем и управлением извне.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Владимир Зеленский и его подельники намерены обмануть и «дезориентировать» Трампа, настроив против России.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал виновных в искажении информации по Украине для Трампа.