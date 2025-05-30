В МИД считают, что отношение Трампа к РФ может помочь решению по Украине

По словам Руденко, команда президента США Дональда Трампа исходит из более рационального, прагматического отношения к России. «Надеемся, что такое отношение выльется в реальные подвижки не только в двусторонних связях с Россией, но и отразится на процессе урегулирования ряда кризисных ситуаций в мире и регионах, в частности, на урегулировании кризиса на Украине», — сказал он.