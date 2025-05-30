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Депутат Европарламента Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу

Депутат Европарламента Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости сообщил, что распространенные на Западе представления о «российской угрозе» не соответствуют действительности.

Депутат Европарламента Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости сообщил, что распространенные на Западе представления о «российской угрозе» не соответствуют действительности.

«В настоящий момент я не вижу никаких признаков “российской угрозы”. На сегодняшний день у РФ нет экспансионистской политики», — отметил Картайзер.

По его словам, у современной РФ нет ни намерений, ни ресурсов совершать нападение на европейские страны. Он уточнил, что обвинения в этом могут быть использованы лидерами для оправдания милитаризации самой Европы.

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