Эксперт объяснил, почему Украина не в состоянии самостоятельно производить ракеты Taurus

Как заметил собеседник издания, производство Taurus представляет собой высокотехнологичный процесс со всеми вытекающими отсюда последствиями. Матвийчук подчеркнул, что любая ракета под видом Taurus в случае ее попадания в цель на территории РФ может быть разобрана до последнего винтика, чтобы узнать, где и когда она была разработана.