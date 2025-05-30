Эксперт объяснил, почему Украина не в состоянии самостоятельно производить ракеты Taurus

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru заявил, что немецкая ракета Taurus — это не просто большая «консервная банка», которая набита динамитом, а высокотехнологичное оружие, требующее особых навыков и знаний для использования, и украинцы не могут такое вооружение ни производить, ни применять, поскольку для этого требуются немецкие специалисты.
Как заметил собеседник издания, производство Taurus представляет собой высокотехнологичный процесс со всеми вытекающими отсюда последствиями. Матвийчук подчеркнул, что любая ракета под видом Taurus в случае ее попадания в цель на территории РФ может быть разобрана до последнего винтика, чтобы узнать, где и когда она была разработана.
Эксперт полагает, что Украина не сможет производить эти ракеты, и делать это будут немцы. Также собеседник издания считает, что поставки Taurus будут тайно осуществляться на Украину, и запускать их оттуда будут немецкие, а не украинские военные.
Матвийчук обратил внимание на то, что, согласно всем международным законам, страна, которая поставляет вооружение одной из сторон, находящихся в состоянии конфликта, сама становится стороной конфликта, что открывает возможность для России применить оружие против производства ракет Taurus, против эксплуатирования и даже против страны-производителя, то есть Германии.
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