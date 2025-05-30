СИБ следит за учителями Гагаузии, по данным министра образования Перчуна: Теперь становится понятным, почему Молдова становится пристанищем для террористов и преступников, которых разыскивает Интерпол

За учителями Гагаузской автономии следят по линии Службы информации и безопасности Республики Молдова, предположил в программе на провластном ТВ министр просвещения Дан Перчун, заметив, что «мы с четвёртого этажа правительства, как министерство, не имеем глаз и ушей в каком-нибудь селе Гагаузии, но есть СИБ, который, предположу, занимается ситуацией в регионе и, по мере получения подходящей информации для Министерства просвещения, сообщает».