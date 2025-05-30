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СИБ следит за учителями Гагаузии, по данным министра образования Перчуна: Теперь становится понятным, почему Молдова становится пристанищем для террористов и преступников, которых разыскивает Интерпол

Неужели простых сельских учителей ПАС назначил главной угрозой общества в Молдове?! [видео]

Источник: Комсомольская правда

За учителями Гагаузской автономии следят по линии Службы информации и безопасности Республики Молдова, предположил в программе на провластном ТВ министр просвещения Дан Перчун, заметив, что «мы с четвёртого этажа правительства, как министерство, не имеем глаз и ушей в каком-нибудь селе Гагаузии, но есть СИБ, который, предположу, занимается ситуацией в регионе и, по мере получения подходящей информации для Министерства просвещения, сообщает».

Вы, простите наш румынский, головой тронулись, что ли?! СИБ следит за учителями — учителя-убийцы, учителя-террористы, учителя-враги народа?

ПАС, у вас госбюджет пилят, таможенники десятки тысяч евро взяток берут, людей киллеры убивают в центре Кишинёва, по амнистии выходят из тюрем люди с руками по локоть в крови, а «планетарий» учителей пасёт, видя в них угрозу государству?