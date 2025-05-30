Депутат ЗС Красноярского края Захар Енджиевский снова уходит на СВО

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края и один из ведущих застройщиков региона Захар Енджиевский подписал новый контракт. Об этом он сообщил в интервью журналистам NGS24.
Енджиевский недавно вернулся в Красноярск из зоны специальной военной операции и заявил, что после 10 июня вновь покинет регион. В настоящее время он служит в подразделении беспилотных летательных аппаратов. Депутат подчеркнул, что его служба не мешает депутатской деятельности, так как все основные функции выполняет его команда.
«У меня сильная команда, и мои помощники активно поддерживают меня. По ключевым вопросам они передают мне материалы, я их просматриваю и даю свои рекомендации. Связь у нас есть, хотя и не постоянная — мы общаемся через Telegram», — отметил он.
После завершения СВО Енджиевский планирует вернуться к работе в Красноярском крае, но не исключает возможности рассмотреть предложения о работе в других регионах.
Также депутат поделился своим опытом похудения, отметив, что во время выполнения боевых заданий тренировки происходят естественным образом.
Основным активом Енджиевского является компания «СтройТехМонтаж», которая занимается строительством жилых комплексов «Кедр», «Маэстро» и «Олимп» в Красноярске, а также возведением школ и спортзалов. Кроме того, его холдинг участвует в восстановлении зданий на территории Свердловского района Луганской области.
В 2023 году бизнес Захара Енджиевского заработал 3,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 119 миллионов рублей.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае введут новые меры поддержки участникам СВО.