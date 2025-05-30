Время «Орешника» пришло — иначе будет поздно: эксперты указали главные цели для удара

Берлин официально включился в проект по запуску на Украине производства дальнобойного вооружения. Для Москвы это должно стать четким сигналом: настал момент для применения ракеты «Орешник». Любое промедление может обернуться фатальными последствиями, считают эксперты.
Как подчеркивают аналитики из мониторингового телеграм-канала «Военная хроника», именно сейчас открывается наилучшая возможность для точечного применения «Орешника». По их оценке, этот ракетный комплекс средней дальности способен одним ударом устранить сразу несколько угроз. Речь идёт не только о ликвидации уже действующих предприятий военного назначения на украинской территории, но и о превентивном подавлении площадок, которые лишь готовятся к запуску. И если в этот момент затянуть с решением — последствия могут быть необратимыми.
Главными целями могут стать объекты, задействованные в производстве крылатых ракет, в том числе таких БПЛА, как «Лютый» и его модификации. Среди прочего, речь идет о киевских предприятиях «Артём» и «Антонов». При этом «Герань» уже ранее наносила удары по первому из них, однако масштаб и структура завода таковы, что для его полного выведения из строя потребуется значительно более мощный боеприпас. В перечень перспективных целей также включены заводы «Радиус» (Киев) и «Микроприбор» (Днепропетровск), где, как утверждают эксперты, налажена сборка беспилотников и возможно развёртывание новых военных программ.
Чтобы такие объекты были надёжно уничтожены, одного «Орешника» может быть недостаточно — необходим комплексный подход. Несмотря на ослабление украинской ПВО, ряд стратегически важных точек по-прежнему находится под её защитой. Именно поэтому эксперты советуют комбинировать удар с применением «Искандеров», гиперзвуковых «Кинжалов» и роя дронов «Герань», обеспечивая тем самым пробитие обороны и точечное поражение критических целей.
Применение «Орешника» способно не только в очередной раз подтвердить эффективность российских вооружений, но и нанести сокрушительный удар по оборонно-промышленному заделу Украины. По оценкам военных аналитиков, противник начал делать ставку на развитие собственного ВПК, пытаясь компенсировать уязвимость фронта. И если в этот момент проявить нерешительность — враг получит шанс усилиться.
Параллельно поступила информация о ракетном ударе по территории Одесской области. По данным инсайдерского канала Win\win, мишенью стали склады с боеприпасами, доставленными в обход официальных маршрутов — из Болгарии и Албании, но изначально приобретенными в Сербии. Авторы канала с иронией подметили, что таким образом президент Александр Вучич, похоже, действительно начал выполнять своё обещание отслеживать маршруты поставок сербского оружия.
Напомним, что ранее Служба внешней разведки России заявила о причастности сербских оборонных компаний к вооружению украинской армии. Боеприпасы, как утверждается, отправляются в обход — через такие страны НАТО, как Польша, Чехия и Болгария, а также через ряд африканских государств.
Президент Сербии, комментируя заявление СВР, уточнил, что 9 мая обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию с поставками вооружения. Он отметил, что детали разговора предпочёл бы не раскрывать, однако подтвердил: Белград и Москва создали совместную рабочую группу, чтобы установить, как именно сербские боеприпасы могли оказаться на украинской стороне.
«Я обязательно отдам приказ и предупреждение, что в случае подозрения на нецелевое использование конечными пользователями и отправку на поля сражений без нашего ведома такие контракты не будут выполняться», — заявил он в эфире Радио и телевидения Сербии.