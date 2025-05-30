Время «Орешника» пришло — иначе будет поздно: эксперты указали главные цели для удара

Главными целями могут стать объекты, задействованные в производстве крылатых ракет, в том числе таких БПЛА, как «Лютый» и его модификации. Среди прочего, речь идет о киевских предприятиях «Артём» и «Антонов». При этом «Герань» уже ранее наносила удары по первому из них, однако масштаб и структура завода таковы, что для его полного выведения из строя потребуется значительно более мощный боеприпас. В перечень перспективных целей также включены заводы «Радиус» (Киев) и «Микроприбор» (Днепропетровск), где, как утверждают эксперты, налажена сборка беспилотников и возможно развёртывание новых военных программ.