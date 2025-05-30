Бедность в Молдове испарилась: Нацбюро статистики пересчитало показатели

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Национальное бюро статистики (НБС) пересчитало показатели абсолютной бедности в Молдове за 2024 год.
Напомним, что, по прежним расчетам выходило, что в условиях абсолютной бедности живут 814 тысяч граждан Молдовы. С 2022 года их число увеличилось на 170 тысяч человек. В процентном отношении показатель абсолютной бедности вырос с 24,5% до 33,6%, а показатель экстремальной бедности увеличился с 10,8% до 15,4%.
Эти данные вызвали широкий резонанс в обществе, последовали комментарии политологов, социологов, политиков. Однако после эфира с участием министра социальной защиты Алексея Бузу выяснилось, что власти страны считают подсчет НБС некорректным.
«В первую очередь, бюро публикует много данных по бедности. Например, в прошлом году публиковали по многопрофильной бедности, которая показала иную картину. Бюро определяет уровень бедности после чего подсчитывает расходы и соотносит с уровнем бедности. И то что произошло в последние года, например, мы давали компенсации по коммунальным платежам — они не отражаются в расходах домохозяйств, расходы сократились, они не видны в уровне бедности. Мы компенсировали медикаменты, мы расширили доступ к услугам, это сократило расходы людей, но, парадоксально, уровень бедности, как ее считает бюро, вырос», — заявил министр.
Незамедлительно появилась информация о том, что Нацбюро статистики пересчитает показатели и представит отчет 29 мая. Действительно, показатели изменились.
«Около 54,3% населения Республики Молдова не является ни бедным ни в многомерном, ни в денежном отношении. Из 33,6% населения, бедного по монетарному подходу, 20,1% не являются многомерно бедными. С другой стороны, из 25,6% многомерно бедного населения 12,1% не являются бедными в денежном отношении. В то же время 13,5% населения Республики Молдова одновременно сталкиваются с многомерной бедностью и денежной бедностью», — говорится в новом пресс-релизе НБС.
В целом же в 2024 году уровень многомерной бедности в Молдове составил 25,6%, «что представляет собой долю населения страны, которая является многомерно бедной». Этот показатель, по данным Нацбюро статистики, снизился на 0,9 процентных пункта по сравнению с 2023 годом и на 1,9 процентных пункта по сравнению с 2022 годом.