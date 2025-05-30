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Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

Власти Японии в курсе поездки Акиэ Абэ в Москву.

Японское правительство воздержится от каких-либо заявлений относительно визита Акиэ Абэ, вдовы бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, в Россию. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

Представитель власти отметил, что правительству известно об этой поездке, однако никаких консультаций с госпожой Абэ по этому поводу не проводилось.

«Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос», — заявил он.

В четверг президент российский лидер Владимир Путин принял Акиэ Абэ в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства предложил ей посетить премьеру новой постановки балета «Конек-горбунок» в Большом театре и предоставил для передвижения по Москве автомобиль Aurus из президентского гаража.

Бывший премьер-министр Синдзо Абэ трагически погиб в июле 2022 года в результате покушения. 42-летний Тэцуя Ямагами совершил нападение на политика в городе Нара, произведя в него два выстрела.