Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

В четверг президент российский лидер Владимир Путин принял Акиэ Абэ в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства предложил ей посетить премьеру новой постановки балета «Конек-горбунок» в Большом театре и предоставил для передвижения по Москве автомобиль Aurus из президентского гаража.