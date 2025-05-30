Конфликт на Украине закончится победой России, заявил депутат Европарламента.
Украина не сможет одержать победу на поле боя, а в долгосрочной перспективе преимущество останется за Россией. Об этом сообщил депутат Европарламента Фернан Картайзер.
«В целом же, по моему мнению, большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет — победа будет за Россией», — рассказал Картайзер в беседе с РИА Новости. По словам депутат, в случае отсутствия перемирия и заключения мирного соглашения конфликт продолжится, и в итоге преимущество останется за Россией.
Парламентарий также отметил, что продолжающиеся поставки вооружения Киеву только затягивают военные действия и увеличивают страдания обеих сторон. По мнению Картайзера, в будущем участникам конфликта неизбежно придется вступить в переговоры и начать формировать новую систему безопасности в Европе.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что в условиях возможного вооруженного противостояния с НАТО Россия будет обладать возможностью добиться победы за счет своих ракетных и ядерных ресурсов. В публикации на платформе X он подчеркнул, что Россия имеет потенциал нанести серию мощных и обезглавливающих ядерных ударов, способных уничтожить противника, пишет RT.