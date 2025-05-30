Депутат Картайзер: военного выхода из ситуации на Украине нет

«В целом же, по моему мнению, большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет — победа будет за Россией», — рассказал Картайзер в беседе с РИА Новости. По словам депутат, в случае отсутствия перемирия и заключения мирного соглашения конфликт продолжится, и в итоге преимущество останется за Россией.