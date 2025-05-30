Вдова экс-премьера Японии встретилась с Путиным вопреки властям: зачем приехала в Россию Акиэ Абэ

«Могу сказать, что мой супруг даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с Вами и питал такую надежду. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с Вами встретиться: его жизнь оборвалась. Он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс, который он стремился расширять», — сказала Акиэ Абэ, ее слова передает официальный сайт Кремля.