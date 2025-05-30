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Токаев и Джорджа Мелони провели совместную сессию на Международном форуме Астана

Президент Казахстана и премьер-министр Италии обсудили региональное сотрудничество и вызовы глобальной политики.

Источник: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии в рамках Международного форума Астана, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы мировой безопасности, регионального взаимодействия и перспектив углубления экономических связей.

Джорджа Мелони выступила с докладом, в котором обозначила ключевые вызовы текущей геополитической обстановки и подчеркнула важность устойчивого диалога между Европой и странами Центральной Азии. Она отметила растущую роль Казахстана как надёжного партнёра и проводника стабильности в регионе.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подтвердил приверженность Казахстана принципам многостороннего сотрудничества, открытой экономики и конструктивного участия в международных инициативах. Президент выразил заинтересованность в расширении взаимодействия с Италией в энергетике, «зелёных» технологиях и транспортной логистике.

Форум в Астане стал площадкой для обсуждения ключевых глобальных вопросов и укрепления дипломатических связей. Особое внимание в ходе сессии было уделено вопросам устойчивого развития и совместного реагирования на международные вызовы.