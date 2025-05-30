Токаев и Джорджа Мелони провели совместную сессию на Международном форуме Астана

Джорджа Мелони выступила с докладом, в котором обозначила ключевые вызовы текущей геополитической обстановки и подчеркнула важность устойчивого диалога между Европой и странами Центральной Азии. Она отметила растущую роль Казахстана как надёжного партнёра и проводника стабильности в регионе.