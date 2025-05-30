Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет перезагрузки отношений с Российской Федерацией больше, чем прекращения огня на Украине, пишет Politico.
По мнению неназванного европейского чиновника, очевидно, что что-то удерживает Трампа от того, чтобы на самом деле оказать больше давления на президента РФ Владимира Путина. «Он может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине», — поделился своей точкой зрения он.
Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение хотят обмануть и дезориентировать хозяина Белого дома и во что бы то не стало вернуть Соединенные Штаты на антироссийские и русофобские позиции.
На фоне сообщений о том, что американский лидер обдумывает введение ограничительных мер в отношении России, 29 мая агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома сообщало, что Трамп по-прежнему надеется на развитие экономического партнерства между Москвой и Вашингтоном.