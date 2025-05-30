На Западе раскрыли планы Трампа по России

По мнению неназванного европейского чиновника, очевидно, что что-то удерживает Трампа от того, чтобы на самом деле оказать больше давления на президента РФ Владимира Путина. «Он может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине», — поделился своей точкой зрения он.