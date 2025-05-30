В качестве иллюстрации своих слов Медведчук привел недавнее заявление главы украинской делегации, который сообщил об угрозах в адрес российского переговорщика Владимира Мединского со стороны радикальных группировок. По словам Медведчука, это свидетельствует о том, что Киев не способен влиять на такие группы и зачастую использует запугивание как инструмент политической борьбы. Бывший политик считает, что подобная практика давления и угроз стала для украинского руководства нормой. Он также утверждает, что расправы с инакомыслящими — обычное явление для нынешнего режима в Киеве, что, по его мнению, затрудняет любые попытки диалога.