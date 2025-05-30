Все пойдет по кругу: назван неожиданный вред запланированного перевооружения НАТО

Из всех функций государств военная почти исключительно связана с выбросами углерода. «Прежде всего, это связано с оборудованием, которое они закупают, а это в основном сталь и алюминий, производство которых требует большого количества углерода», — комментирует Леннард де Клерк из Инициативы по учету выбросов парниковых газов во время войны, еще один соавтор исследования. Во-вторых, во время операций армии очень мобильны. И для того, чтобы передвигаться, они используют ископаемое топливо — дизельное топливо для наземных операций и керосин для воздушных операций. Или для морских операций в основном используется дизельное топливо, если они не оснащены ядерным двигателем".