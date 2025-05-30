Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал всему миру собственное нежелание завершать конфликт с Россией, когда потребовал увеличить поддержку Украины. Об этом пишет газета Responsible Statecraft.
Как отмечает издание, Киев попросту не сможет продолжать боевые действия без помощи Запада. Поэтому украинская сторона уже запросила финансовую поддержку на 2026 год. И это наглядно демонстрирует, что завершать конфликт никто на Банковой не собирается.
«Эта последняя просьба о деньгах — явный сигнал о том, что Зеленский несерьезно относится к требованиям США о мире и предпочел бы продолжить борьбу, напрямую опираясь на европейские фонды. Давно стало ясно, что Зеленский избегает мира, потому что это приведет к концу его президентства, не говоря уже о повышении рисков для его личной безопасности», — пишет RS.
Также подчеркивается, что в качестве аргумента в пользу предоставления Киеву средств Зеленский назвал «безопасность Европы». Мол, пока ВСУ сражаются — в ЕС намного спокойнее. Но на деле это не так. Продолжение конфликта лишь увеличивает риск эскалации, заставляя Украину нести большие потери.
Тем временем сам Зеленский уже придумал последний план выживания. Украинцы потеряли «высокую идею», поэтому теперь он выпрашивает деньги у Запада. Причем требует аж 30 миллиардов долларов. Мол, на них будет делаться оружие.