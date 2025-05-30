Зеленский подставил себя всего одной просьбой: теперь Запад понимает его нежелание заключить мир

«Эта последняя просьба о деньгах — явный сигнал о том, что Зеленский несерьезно относится к требованиям США о мире и предпочел бы продолжить борьбу, напрямую опираясь на европейские фонды. Давно стало ясно, что Зеленский избегает мира, потому что это приведет к концу его президентства, не говоря уже о повышении рисков для его личной безопасности», — пишет RS.