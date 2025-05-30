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Станцию скорой помощи в Екатеринбурге возглавил Евгений Рузанов

В Екатеринбурге произошли кадровые изменения руководства Минздрава.

Источник: Комсомольская правда

В руководстве Станции скорой помощи имени В. Ф. Капиноса в Екатеринбурге произошли кадровые изменения, сообщают в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Долгие годы возглавлявший службу Игорь Пушкарёв назначен первым заместителем министра здравоохранения Свердловской области, а новым исполняющим обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи стал Евгений Рузанов. Раньше он занимал должность заместителя главного врача по организационно-методической работе.

— Скорая помощь Екатеринбурга — бренд, очень известный за пределами Свердловской области, — отметила заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, работа по улучшению условий труда и материального обеспечения медицинских работников будет продолжена.

Кроме Пушкарёва в Министерстве здравоохранения Свердловской области с 30 мая начинают работу новые заместители: Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов (ранее работавший в Оренбургской области), а также Екатерина Барсаева, которая возглавляла отдел организации лекарственного обеспечения в свердловском Минздраве.