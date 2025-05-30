Станцию скорой помощи в Екатеринбурге возглавил Евгений Рузанов

Кроме Пушкарёва в Министерстве здравоохранения Свердловской области с 30 мая начинают работу новые заместители: Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов (ранее работавший в Оренбургской области), а также Екатерина Барсаева, которая возглавляла отдел организации лекарственного обеспечения в свердловском Минздраве.