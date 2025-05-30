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Келлог сообщил, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог в беседе с телеканалом ABC News сообщил, что Вашингтон готов прекратить расширение Североатлантического альянса на восток.

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог в беседе с телеканалом ABC News сообщил, что Вашингтон готов прекратить расширение Североатлантического альянса на восток.

Он уточнил, что при этом вступление Украины в НАТО не обсуждается.

«Мы можем сказать России: “Хорошо… мы можем остановить расширение альянса на восток, к вашим границам”. Я понимаю, что это вопрос безопасности России», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящий момент как минимум четыре страны альянса против членства Киева в НАТО.

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