Келлог сообщил, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог в беседе с телеканалом ABC News сообщил, что Вашингтон готов прекратить расширение Североатлантического альянса на восток.
Он уточнил, что при этом вступление Украины в НАТО не обсуждается.
«Мы можем сказать России: “Хорошо… мы можем остановить расширение альянса на восток, к вашим границам”. Я понимаю, что это вопрос безопасности России», — подчеркнул он.
По его словам, в настоящий момент как минимум четыре страны альянса против членства Киева в НАТО.
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