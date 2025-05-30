Воюющая страна приняла новое предложение США о прекращении огня

«Мы готовы вернуть всех заложников в течение одного дня, но мы хотим получить гарантию того, что после этого война не возобновится», — сказал чиновник. «В этом документе мы этого не нашли», — сказал представитель ХАМАСА. «Они хотят продолжать войну, мы хотим остановить это», — добавил он.