Воюющая страна приняла новое предложение США о прекращении огня

По словам израильского источника, Израиль принял новое предложение о прекращении огня с ХАМАС от американского специального посланника Стива Уиткоффа.
Израильский чиновник сообщил CNN, что предложение предусматривает освобождение 10 живых заложников и 18 погибших заложников, а также 60-дневное перемирие. Источник не сообщил никаких подробностей о начале переговоров по окончательному прекращению войны, что является ключевым требованием ХАМАС, которое Израиль отказался принять.
Между тем, ХАМАС заявил, что последние рамочные соглашения исходят от Израиля и «не отвечают ни одному из требований нашего народа, главным из которых является прекращение войны и голода», по словам Бассема Наима, члена политического бюро группировки.
«Тем не менее, руководство движения со всей национальной ответственностью изучает ответ на это предложение в свете геноцида, которому подвергается наш народ», — добавил он в соцсети.
По словам высокопоставленного представителя ХАМАС, эта палестинская исламистская группировка отреагировала на последнее предложение Уиткоффа тремя возражениями.
Представитель сообщил CNN, что ХАМАС согласится на освобождение заложников и 60-дневное прекращение огня, как указано в предложении США, но они хотят получить гарантии от США в том, что переговоры о постоянном прекращении огня будут продолжены и боевые действия не возобновятся по истечении 60 дней.
ХАМАС хочет, чтобы гуманитарная помощь оказывалась по каналам Организации Объединенных Наций. И, наконец, в ХАМАС хотят, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отошла на позиции, которые они занимали 2 марта этого года, до того, как Израиль возобновил свои военные операции.
Другой человек, знакомый со встречным предложением ХАМАС, подтвердил эти три пункта, отмечает CNN.
Согласно Форуму по вопросам заложников и семей пропавших без вести, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее в тот же день сообщил семьям заложников, что он принял предложение Уиткоффа.
Во время своего брифинга в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что «специальный посланник Уиткофф и президент представили ХАМАСУ предложение о прекращении огня, которое Израиль поддержал», и что обсуждения продолжаются.
«Мы надеемся, что в Газе будет прекращен огонь, и мы сможем вернуть всех заложников домой, и это было приоритетом для нашей администрации с самого начала», — добавил Ливитт.
Высокопоставленный представитель ХАМАСА сообщил CNN, что они ответили на предложение Уиткоффа через палестино-американского собеседника Бишару Бахба, который вел прямые переговоры с представителями ХАМАСА на переговорах в Дохе.
Представитель ХАМАСА сообщил, что два дня назад они обсудили условия ХАМАСА, которые были отправлены Виткоффу. Затем, по словам представителя, после встречи Уиткоффа с израильским чиновником Роном Дермером в Вашингтоне на этой неделе, «все изменилось на 100%».
«Мы были шокированы, потому что Бишара Бахба 2−3 раза сказал нам, что он одобрил рамочную программу и у него не возникло никаких проблем», — сказал высокопоставленный представитель ХАМАСА, назвав последнее предложение Уиткоффа «израильским документом».
«Мы готовы вернуть всех заложников в течение одного дня, но мы хотим получить гарантию того, что после этого война не возобновится», — сказал чиновник. «В этом документе мы этого не нашли», — сказал представитель ХАМАСА. «Они хотят продолжать войну, мы хотим остановить это», — добавил он.
Наим, член политического бюро ХАМАСА, написал в соцсети, что на прошлой неделе с Уиткоффом было согласовано предложение, и что последние рамки исходят от Израиля, и это «означает увековечение оккупации и продолжение убийств и голода».
После этого последнего предложения ХАМАС готов освободить половину из оставшихся в живых 20 заложников, что первый официальный представитель ХАМАСА назвал «большим риском», поскольку нет гарантии, что Израиль будет соблюдать соглашение.
«Мы знаем, что Уиткофф — сильный человек, он может что-то сделать. Он единственный, кто может повлиять на Израиль», — сказал представитель.
Тот же источник утверждает, что администрация Трампа нарушила условия после освобождения американца израильского происхождения Эдана Александера, включая благодарность ХАМАСУ от президента Трампа и гуманитарную помощь, которая не сразу начала поступать обратно в Газу.
«ХАМАС очень, очень заинтересован в достижении соглашения о прекращении войны и возвращении заложников», — сказал представитель группировки.
Ранее в четверг крайне правый министр финансов Израиля Бецалал Смотрич заявил, что принятие этого предложения было бы «чистым безумием», и написал в социальных сетях, что он «не допустит, чтобы это произошло. Точка.».
Однако лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять это предложение «публично и немедленно». Он сказал, что поддержит правительство, даже если его ультраправые члены покинут его.